СБУ завершила досудове розслідування щодо убивства Андрія Парубія: кілеру загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на кілера, який підозрюється у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За результатами слідчих дій задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.

Також під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Нагадаємо, правоохоронці затримали кілера у вересні 2025 року на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати за кордон.

За даними слідства, обвинуваченим є 53-річний львів’янин, якого у 2024 році завербували спецслужби рф, коли він шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.

Після вербування фігурант виконував ворожі завдання: відстежував та «зливав» рашистам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Згодом рашисти запропонували йому виконати «складніше» завдання – вбити одного з державних діячів. Відтак, з ідеологічних мотивів, кілер обрав жертвою народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Після вбивства фігурант намагався знищити доказати і втекти за кордон.

Також встановлено, що чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, заперечував воєнні злочини рашистів та героїзував російську армію.

На підставі зібраних доказів фігурант обвинувачується за декількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

● ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

● ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);

● ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

● чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17039

