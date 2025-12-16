СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія

Правоохоронці знайшли пістолет, з якого було вбито народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомила СБУ.

«Слідчі Служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину», – йдеться у повідомленні.

Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму кураторові з рф.

«За попередніми даними, знайдену зброю надалі планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України», – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що після вбивства Парубія кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.

Нагадаємо, 30 серпня Андрія Парубія вбили у Львові. Вбивця здійснив вісім пострілів і втік з місця події.

