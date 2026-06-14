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Шахраї масово копіюють Rozetka: як українців залишають без грошей і товарів

Шахраї масово копіюють Rozetka: як українців залишають без грошей і товарів

В Україні активізувалася нова хвиля онлайн-шахрайства, пов’язана з підробленими сайтами популярного маркетплейсу Rozetka. Зловмисники використовують довіру покупців до відомого бренду, щоб викрадати гроші та банківські дані.

Про це повідомляє Інформатор.

Шахраї створюють сайти, які зовні майже не відрізняються від офіційної платформи Rozetka. На сторінках використовуються схожий дизайн, логотипи та каталоги товарів.

Головна відмінність прихована в адресі сайту. Замість офіційного домену можуть використовуватися схожі назви з додатковими символами, дефісами або іншими доменними зонами.

Найчастіше користувачі потрапляють на такі ресурси через рекламу в соцмережах або посилання з підозрілих розсилок. Після переходу їм пропонують популярні товари за значно заниженими цінами.

Покупець оформлює замовлення та вводить реквізити банківської картки для оплати. Після цього гроші потрапляють не продавцю, а безпосередньо шахраям.

У результаті людина не отримує ні товару, ні можливості повернути кошти.

Фахівці з кібербезпеки наголошують, що перше, що потрібно перевіряти перед покупкою, — це адреса сайту.

Офіційний сайт маркетплейсу — Rozetka. Будь-які варіації з додатковими словами, цифрами або іншими доменами повинні викликати підозру.

Також серед ознак шахрайства називають надто низькі ціни на популярні товари, вимогу переказати кошти на картку фізичної особи, відсутність повноцінних контактних даних та сумнівні телефони для зв’язку.

Додатково варто звертати увагу на наявність захищеного з’єднання та значка замка в адресному рядку браузера.

Фахівці радять використовувати окрему банківську картку для онлайн-покупок та встановлювати ліміти на витрати.

Якщо дані картки вже були введені на підозрілому ресурсі, необхідно негайно звернутися до банку для блокування рахунку та повідомити про інцидент правоохоронцям.

За інформацією видання, нову хвилю фішингових атак із використанням бренду Rozetka зафіксували на початку червня 2026 року. Кількість постраждалих продовжує зростати.

Джерело: expert.in.ua

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