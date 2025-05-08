Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

В Україні фіксують шахрайські SMS від імені "Ощадбанку" про борги за кредитами, навіть для тих, хто не є клієнтом.

В Україні зафіксували нову шахрайську схему: громадяни отримують SMS-повідомлення нібито від імені "Ощадбанку" з інформацією про начебто заборгованість за кредитом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.

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Українцям надходять повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом". Такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку - йдеться в дописі.

Крім того, ЦПД зазначив, що шахраї також створюють фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль фінустанови.

За інформацією Центру протидії дезінформації, це чергова шахрайська схема, мета якої — заволодіти банківськими даними користувачів для подальших злочинних дій.

У жодному разі не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не користуйтеся фейковими чат-ботами, не вводьте свої персональні дані та блокуйте номер відправника, від якого надійшло подібне SMS - повідомляє ЦПД.

Джерело: unn.ua

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