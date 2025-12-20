Кримінал
Шахрайка ошукала військових від імені фонду Ірини Федишин: вона отримала 3 роки ув’язнення

Львівська прокуратура довела в суді провину 24-річної жінки з Закарпаття, яка, видаючи себе за представницю благодійного фонду Ірини Федишин, ошукала військовослужбовців

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у квітні цього року шахрайка стежила у TikTok за сторінкою фонду та підшукувала військових, яким нібито потрібна допомога з автівками для фронту. Вона зв’язалася з одним із солдатів і запевнила, що може безкоштовно передати машину, але за умови оплати пального — 4 тис. грн на банківську карту. Насправді автівку вона не планувала доставляти, а кошти використала для власних потреб.

Всього жінка ошукала трьох військових на 12 300 грн. Викриття схеми відбулося після того, як один з потерпілих звернувся безпосередньо у фонд.

Їй інкриміновано шахрайство за ч. 2, 3 ст. 190 КК України. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою. Суд призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводив відділ поліції №2 Львівського районного управління поліції, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області. Вирок набирає чинності після закінчення терміну апеляційного оскарження.

Джерело: novosti-n.org

