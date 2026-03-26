Схема на мільйон: на Закарпатті підприємець ввозив авто як «гуманітарку» для ЗСУ та продавав їх

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції та Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області викрили протиправну діяльність закарпатського підприємця, що займався розбиранням автомобілів і продажем автозапчастин. Чоловік ввозив з-за кордону легковики під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ з метою їх подальшого продажу.

Транспортні засоби в’їжджали на територію України через пункти пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною та «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною.

Правоохоронці задокументували чотири випадки ввезення таких автомобілів – «Toyota», «Skoda» та двох «BMW». Два з них він згодом реалізував у такому вигляді, як вони прибули в Україну, ще два розібрав на запчастини. Загальна ринкова вартість ввезених таким чином транспортних засобів склала близько 1 200 000 гривень.

Заходи з документування правопорушення проводили за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Слідчі дії тривають.

Джерело: dpsu.gov.ua

