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Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду

Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду

На Закарпатті викрили масштабну схему незаконного видобутку мінеральної води, яку організувало керівництво одного з санаторіїв.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За пів року злочинці викачали понад 26 000 кубометрів води, завдавши державі збитків на понад 644 млн грн.

За даними слідства, до схеми причетні керівник санаторію та його заступник, який також є депутатом сільради. Вони мали ліцензію на забір води в Мукачівському районі, але використовуючи спеціальне обладнання, викачували її з ділянки, на яку не мали права. Воду вантажівками доправляли на підприємства для розливу та продажу по всій Україні.

Фігурантам оголосили підозру за незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 ККУ). Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Джерело: epravda.com.ua

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