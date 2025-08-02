Схема одержання хабарів за оцінку ділянок - САП

САП та НАБУ направили до суду справу стосовно депутата облради та 2 співзасновників товариства

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно двох співзасновників товариства, один з яких є оцінювачем, викритих на одержанні неправомірної вигоди за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на них, а також депутата облради.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році один із співзасновників товариства у сфері оцінки землі з Полтави висунув депутату Черкаської облради вимогу надати грошову винагороду за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки, у разі ненадання неправомірної вигоди оцінювач погрожував значно завищити таку оцінку.

Депутат не звернувся до правоохоронних органів, а погодився із вказаною вимогою та перерахував потрібну суму на банківський рахунок іншого співзасновника товариства. У подальшому половину цих коштів співзасновник передав своєму партнеру шляхом перерахування на банківський рахунок, а іншою розпорядився на власний розсуд.

Після отримання неправомірної вигоди товариство підготувало звіт про експертну грошову оцінку землі та надало позитивну рецензію на нього.

САП і НАБУ з’ясували, що такі «послуги» надавалися систематично, зокрема у справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті (https://cutt.ly/8es8NYM2).

Дії співзасновника товариства (оцінювача) кваліфіковано за ч. 4 ст. 368-4 КК України; іншого співзасновника – за ч. 1 ст. 209 КК України; депутата облради – за ч. 1 ст. 368-4 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3114

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