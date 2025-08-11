Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці

1. Ніяких нових умов перед цими перемовинами путін не озвучив. Умови фактично означають капітуляцію України і добровільну відмову від 25% своєї території. росія це вже неодноразово пропонувала.

2. Ніяких нових умов гарантій виконання цієї угоди і гарантій безпеки для України США не озвучили. Україна вже укладала мирну угоду у 2014-15 роках, і ці угоди путін порушив, не зважаючи на те, що Франція та Німеччина були гарантами. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом. Тобто, мир без гарантій безпеки знову призведе до нападу рф за кілька років.

3. путін охоче веде перемовини з США та Євросоюзом про мир вже 11 років. Він знає, що західні лідери міняються, разом з ними зникають особисті гарантії та забов'язання. А перемовини рф з країнами Заходу мають одну мету - розкол єдиної позиції НАТО щодо рф, щоб не допустити подальшого посилення санкцій та підтримки України.

4. російські війська продовжують інтенсивні атаки по усьому фронту, ворог намагається пді прикриттям перемовин про мир повністю захопити український Донбас. Щоб таким чином предметом перемовин став не відхід України з Донбасу, а визнання окупації.

Висновки:

1. Перемовини з Трампом путін буде затягувати, швидкого рішення не буде.

2. Військова операція рф по повному захопленню Донбасу буде посилюватись, Донбас був та залишається ключовим театром бойових дій. Україна має докласти усіх зусиль, щоб нарешті побудувати на Донбасі сучасну лінію оборони Слов'янська та Краматорська, негайно потрібно посилити оборону Покровська та Мирнограда,

3. Україна буде мати сильні позиції на перемовинах тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні - це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь. Розгортання боєздатних корпусів потрібне саме тут. Єдиною гарантією безпеки України на перемовинах є боєздатна армія, яка силою зброї зупинить ворога.

Джерело: https://www.facebook.com/butusov.yuriy

