Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 24

Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці

Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці

1. Ніяких нових умов перед цими перемовинами путін не озвучив. Умови фактично означають капітуляцію України і добровільну відмову від 25% своєї території. росія це вже неодноразово пропонувала.

2. Ніяких нових умов гарантій виконання цієї угоди і гарантій безпеки для України США не озвучили. Україна вже укладала мирну угоду у 2014-15 роках, і ці угоди путін порушив, не зважаючи на те, що Франція та Німеччина були гарантами. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом. Тобто, мир без гарантій безпеки знову призведе до нападу рф за кілька років.

3. путін охоче веде перемовини з США та Євросоюзом про мир вже 11 років. Він знає, що західні лідери міняються, разом з ними зникають особисті гарантії та забов'язання. А перемовини рф з країнами Заходу мають одну мету - розкол єдиної позиції НАТО щодо рф, щоб не допустити подальшого посилення санкцій та підтримки України.

4. російські війська продовжують інтенсивні атаки по усьому фронту, ворог намагається пді прикриттям перемовин про мир повністю захопити український Донбас. Щоб таким чином предметом перемовин став не відхід України з Донбасу, а визнання окупації.

Висновки:

1. Перемовини з Трампом путін буде затягувати, швидкого рішення не буде.

2. Військова операція рф по повному захопленню Донбасу буде посилюватись, Донбас був та залишається ключовим театром бойових дій. Україна має докласти усіх зусиль, щоб нарешті побудувати на Донбасі сучасну лінію оборони Слов'янська та Краматорська, негайно потрібно посилити оборону Покровська та Мирнограда,

3. Україна буде мати сильні позиції на перемовинах тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. І сили для такої ефективної оборони і знищення штурмових загонів ворога у нас цілком достатні - це не тільки моя думка та висновок, а думка десятків командирів, з ким я спілкуюсь. Розгортання боєздатних корпусів потрібне саме тут. Єдиною гарантією безпеки України на перемовинах є боєздатна армія, яка силою зброї зупинить ворога.

Джерело: https://www.facebook.com/butusov.yuriy

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Брехня: «Це буде несправедлива угода, але в Києві ми більше так не можемо»
Сегодня 06:10    20
росіяни, схоже, отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні — Defense Express
Сегодня 06:02    32
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    31
Оперативна інформація станом на 16:00 10.08.2025 щодо російського вторгнення
10.08.2025 17:10    142
Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок
10.08.2025 16:07    128
10 серпня 2012 року набув чинності мовний закон «Ківалова-Колесніченка».
10.08.2025 10:08    133
Обережно, хакери атакують українські держустанови та компанії через фішингові листи
10.08.2025 09:41    120
російські видавці повертаються на міжнародні ярмарки під чужим іменем
10.08.2025 09:34    137
Брехня: «виділення $500 млн на проєкт НАТО з постачання зброї США Україні – це боротьба русофобів за місце в рейтингу розпалювачів війни»
10.08.2025 09:29    140
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN
10.08.2025 09:22    170
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 