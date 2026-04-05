05.04.2026 10:44
Шведская береговая охрана с воздуха спалила 12-километровое нефтяное пятно к востоку от острова Готланд

Быстро вычислили виновника — танкер Flora 1, забитый под завязку российской нефтью. Он вышел из Приморска и двигал в бразильский порт Сантос.

Корыто старое, флаг мутный, само судно уже находится в санкционных списках ЕС. Шведы не стали церемониться: подтянули полицию и зашли на борт в своей экономической зоне под железобетонным предлогом расследования экологического преступления.

Сейчас танкер отбуксировали и заблокировали на якорной стоянке возле Истада, начато расследование.

До этого, 6 марта, они тормознули сухогруз Caffa, который подозревают в перевозке краденого украинского зерна. А 12 марта их спецназ взял на абордаж нефтяной танкер Sea Owl 1, который шел под фейковым флагом и без нормальной страховки.

Самое важное в этой истории — шведы тупо арестовали обоих мартовских капитанов (они россияне). Сейчас они сидят в шведской тюрьме, им шьют использование поддельных документов и угрозу безопасности мореплавания. А это уже реальные уголовные сроки, а не просто задержка груза. Аж жалко, что шведская тюрьма — это курорт, но, надеюсь, к албанцам в блок их пристроят.

Шведы нащупали идеальный юридический лом. Они бьют не за абстрактный обход санкций, доказать который сложно, а за экологию и подделку документов — вещи, за которые в Европе наказывают быстро и больно.

Швеция превращает Балтику в настоящее бутылочное горлышко — от той самой бутылки, на которую так любят присесть дорогие россияне. Если твое корыто течет, не имеет страховки P&I или идет под флагом, нарисованным в фотошопе — жди суровый скандинавский орган. И капитаны теневого флота теперь понимают, что ради надбавки за «серый» рейс они могут физически присесть в европейскую тюрьму.

Самое обидное для кремля во всем этом: мировая цена на нефть вроде бы и показывает рост, но терминалы на Балтике радостно горят от наших дронов, а танкеры жестко стопорят на выходе.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

