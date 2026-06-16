Сина кронпринцеси Норвегії визнали винним у низці злочинів

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, Маріус Борг Гьойбю, 16 червня отримав тюремний термін після гучної справи, що включала десятки пунктів обвинувачення — від сексуального насильства до наркозлочинів

Про це повідомляє The Guardian.

Суд в Осло 16 червня виніс вирок 29-річному Маріусу Боргу Гьойбю — сину кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт. Його засудили до чотирьох років ув’язнення за низку злочинів, серед яких два епізоди зґвалтування, домашнє насильство, погрози, а також правопорушення, пов’язані з наркотиками та дорожнім рухом.

Суд визнав Гьойбю винним у двох із чотирьох інкримінованих випадків зґвалтування. За даними слідства, злочини були скоєні щодо жінок, які на той момент спали або перебували в непритомному стані. Один із доведених епізодів стався у 2018 році в Скаугумі — офіційній резиденції спадкоємців норвезького престолу.

Судовий процес тривав із лютого до березня та охоплював близько 40 пунктів обвинувачення. Окрім сексуального насильства, Маріуса Гьойбю звинувачували у фізичному та психологічному тиску на колишніх партнерок. Під час слухань він визнав факти погроз, побиття та перевезення 3,5 кілограма марихуани.

На момент оголошення вироку син кронпринцеси перебував під вартою і через проблеми зі здоров’ям долучився до засідання по відеозв’язку. Прокуратура вимагала для нього понад сім років ув’язнення, тоді як захист наполягав на значно м’якшому покаранні та виправданні за найтяжчими статтями.

Вирок став серйозним ударом для норвезької королівської родини. Мати засудженого, кронпринцеса Метте-Маріт, уже кілька років бореться з рідкісним невиліковним захворюванням легень, через яке її стан останнім часом суттєво погіршився.

Джерело: espreso.tv

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