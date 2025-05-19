Скільки воєнних злочинів вчинила в Україні росія
Відповідь: 167 тисяч — це офіційні дані тільки з початку повномасштабної війни, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
- 45 тисяч постраждалих цивільних
- 625 вбитих дітей
- Наймолодшій дитині було лише два дні — вона загинула під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі.
росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, передає на «усиновлення» й готує до війни проти власної країни. Це не просто злочини — це знищення моралі й права.
«Міжнародне гуманітарне право сьогодні є, але не діє. Світ відповідає занепокоєнням — росія дронами. Безкарність — це паливо для нової війни. Якщо міжнародне право не навчиться карати, ми залишимось беззахисними», — пише Лубінець.
Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей» — у графіці з нашого дослідження
Джерело: https://t.me/spravdi/46754