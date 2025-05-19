Скільки воєнних злочинів вчинила в Україні росія

Відповідь: 167 тисяч — це офіційні дані тільки з початку повномасштабної війни, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

- 45 тисяч постраждалих цивільних

- 625 вбитих дітей

- Наймолодшій дитині було лише два дні — вона загинула під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі.

росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, передає на «усиновлення» й готує до війни проти власної країни. Це не просто злочини — це знищення моралі й права.

«Міжнародне гуманітарне право сьогодні є, але не діє. Світ відповідає занепокоєнням — росія дронами. Безкарність — це паливо для нової війни. Якщо міжнародне право не навчиться карати, ми залишимось беззахисними», — пише Лубінець.

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей» — у графіці з нашого дослідження

Джерело: https://t.me/spravdi/46754

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