Сікорський відреагував на антиукраїнський допис польського судді, який утік до Білорусі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на антиукраїнський допис у соцмережах польського судді-перебіжчика Томаша Шмідта, який утік до Білорусі.

Про це він написав у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо того, які інструкції виконують зрадники», - написав Сікорський, звертаючи увагу на допис Шмідта антиукраїнського характеру.

Коментуючи цей допис, посол України в Польщі Василь Боднар подякував Сікорському та усім, хто підтримує Україну.

«Коли хтось тікає до Білорусі, шукає притулку в режиму Лукашенка та заробляє гроші на пропаганді, його "думки" говорять більше про нього самого, ніж про реальність. Авторитаризм явно сприяє раптовим ідеологічним викриттям. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримує Україну!» - написав Боднар.

Як повідомлялося, у травні 2024 року суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Шмідт втік до Білорусі, де попросив політичного притулку. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою з політикою Варшави щодо Білорусі й рф.

Національна прокуратура Польщі розпочала слідство у справі щодо судді воєводського адміністративного суду у Варшаві Шмідта, а у червні того ж року його оголосили в міжнародний розшук за підозрою у шпигунстві в інтересах Білорусі.

Джерело: ukrinform.ua

