Слідчі проводять понад 150 обшуків в організаторів каналів втечі ухилянтів за кордон

Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких «послуг» сягала 25 тис. доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Деталі спецоперації не оприлюднюють до завершення усіх слідчих дій.

Агентство Телевидения Новости