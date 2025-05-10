Спецтрибунал щодо злочину агресії, вчиненого росією проти України, запустять в Люксембурзі наступного тижня

Про це заявив очільник МЗС Ксав’є Беттель під час пресконференції у Львові.

"Я сподіваюся, що це буде вирішено наступного тижня в Люксембурзі, де у нас відбудеться зустріч міністрів з президентом Ради Європи, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений бути присутнім там.

Також відбудеться офіційне вручення документів для створення цього трибуналу", — сказав він.

Беттель вважає, що створення трибуналу не вплине на переговори щодо миру між Україною та рф, оскільки путін зараз нікого не слухає.

Джерело: https://t.me/znua_live/200936

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