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Спецтрибунал щодо злочину агресії, вчиненого росією проти України, запустять в Люксембурзі наступного тижня
Про це заявив очільник МЗС Ксав’є Беттель під час пресконференції у Львові.
"Я сподіваюся, що це буде вирішено наступного тижня в Люксембурзі, де у нас відбудеться зустріч міністрів з президентом Ради Європи, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений бути присутнім там.
Також відбудеться офіційне вручення документів для створення цього трибуналу", — сказав він.
Беттель вважає, що створення трибуналу не вплине на переговори щодо миру між Україною та рф, оскільки путін зараз нікого не слухає.
Джерело: https://t.me/znua_live/200936