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Списання податків на понад 641 млн грн: підозрюється ексзаступник голови ДФС

Списання податків на понад 641 млн грн: підозрюється ексзаступник голови ДФС

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі.

Суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Підозрюваний, маючи виключне право підпису рішень за результатами розгляду скарг та діючи в інтересах суб’єкта господарювання, навмисно не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін.

Внаслідок цього скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3075

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