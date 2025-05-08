Справа ексзаступника Голови Офісу Президента: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування справи колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.). Його підозрюють у незаконному збагаченні (https://cutt.ly/QetE4CYB), легалізації (http://cutt.ly/prgiV2A3) незаконно набутих коштів та прийняття пропозиції хабаря (http://cutt.ly/prgiV2A3) в особливо великому розмірі.

Незаконне збагачення

У період 2020-2022 рр. підозрюваний набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Аби приховати ці активи, посадовець оформив їх переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ними у повному обсязі.

Легалізація

У період 2019-2021 рр. топпосадовець незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру (https://cutt.ly/QetE4CYB) у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Неправомірна вигода

Детективами також встановлено, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

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Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3176

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