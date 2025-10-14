Сегодня 08:39
Просмотров: 33
Справу по казіно скеровано до суду - БЕБ
Детективи ТУ БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності у сфері організації азартних ігор.
У ході слідчих дій встановлено жінку, яка організувала функціонування грального закладу без відповідної ліцензії.
Заклад діяв у центральній частині Києва та надавав клієнтам доступ до азартних ігор, які проводилися через мережу Інтернет.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9349