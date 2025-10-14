Справу по казіно скеровано до суду - БЕБ

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності у сфері організації азартних ігор.

У ході слідчих дій встановлено жінку, яка організувала функціонування грального закладу без відповідної ліцензії.

Заклад діяв у центральній частині Києва та надавав клієнтам доступ до азартних ігор, які проводилися через мережу Інтернет.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9349

Новости портала «Весь Харьков»