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Спроба підкупу керівника ЦОВВ: скеровано до суду

Спроба підкупу керівника ЦОВВ: скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо намагання надати хабар керівнику одного з Центральних органів виконавчої влади.

Слідство встановило, що громадянин України запропонував посадовцю 10 тис. дол. США за сприяння в отриманні дозвільних документів іноземним заводом.

Під час передачі неправомірної вигоди НАБУ і САП спільно з СБУ викрили особу на «гарячому» та повідомили їй про підозру.

У жовтні 2024 року слідство у справі завершили.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3046

Новости портала «Весь Харьков»

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