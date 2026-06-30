Спроба «продажу» санкцій РНБО на чолі з нардепкою: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України.

Учасники групи запропонували бізнесмену за $250 тисяч організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Гроші обіцяли передати членам Ради національної безпеки і оборони України як плату за санкційне рішення.

Для маскування оборудки та гарантії розрахунку представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Після одержання $125 тисяч «замовника» запевнили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Насправді ж гроші залишилися у зловмисників, адже вони не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

У грудні 2025 року НАБУ та САП у співпраці з ГУВБ СБУ про підозру повідомили (https://nabu.gov.ua/news/sproba-prodazhu-sanktciyi-rnbo-vykryto-zlochynnu-grupu-na-choli-z-nardepkoiu/) чинній народній депутатці України та її спільникам.

Докладніше (http://short.nabu.gov.ua/QSvs82)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4013

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