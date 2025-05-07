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Сварки та погрози від цивільного чоловіка: мешканцю Харківщини повідомили про підозру

Сварки та погрози від цивільного чоловіка: мешканцю Харківщини повідомили про підозру

Жителька Новопокровської громади неодноразово скаржилася на свого цивільного чоловіка до поліції.

Кривдник влаштовував вдома сварки та погрожував жінці, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські офіцери громади систематично складали на чоловіка адміністративні протоколи, виносили терміновий заборонний припис та проводили з ним профілактичні бесіди.  Чугуївський районний суд неодноразово притягував порушника до адміністративної відповідальності.

Зважаючи на систематичну повторюваність фактів домашнього насильства, слідчі Чугуївського районного управління поліції відкрили щодо 44-річного чоловіка кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) і повідомили йому підозру. 

Агентство Телевидения Новости

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