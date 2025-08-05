Свириденко доручила перевірити топмитника після журналістського розслідування

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів, Держмитслужбі, Національному агентству з питань запобігання корупції та правоохоронним органам перевірити факти з журналістського розслідування "Схем" про голову Енергетичної митниці Анатолія Комара.

Про це вона повідомила у Телеграм.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", – написала Свириденко.

Нагадаємо:

У журналістському матеріалі "Схем" (Радіо Свобода) йшлося, що родина Анатолія Комара, який очолює Енергетичну митницю, звела маєток на 70 млн грн в елітному передмісті Києва, його донька навчається в Лондоні, сам він їздить на роботу на престижному Mercedes-Benz.

"Схеми" також встановили зв’язок Анатолія Комара із групою компаній VM Groupe. Цей паливний холдинг офіційно підозрюється у нанесенні двох мільярдів гривень збитків бюджету під час імпорту сировини для пального в Україну - шляхом махінацій з акцизними платежами на митниці.

Джерело: epravda.com.ua

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