Суд підтвердив обґрунтованість підозри ДБР у держзраді чинному судді Господарського суду Києва

За матеріалами розслідування ДБР суд обрав запобіжний захід судді Господарського суду Києва у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень. Таким чином суддя підтвердив обґрунтованість підозри ДБР щодо державної зради, вчиненій фігурантом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім Президенту та Прем'єр-міністру України.

Нагадаємо, що працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5239

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