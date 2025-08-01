Суд продовжив строк тримання під вартою чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця»

Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, до 26 вересня 2025 року продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».

Разом із тим суд зменшив розмір застави зі 60 560 000 грн до 36 336 000 грн.

Нагадаємо, 17.01.2025 народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.02.2025 ВАКС змінив підозрюваному запобіжний захід. Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Згодом, суд зменшив розмір застави до 60,5 млн грн.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3111

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