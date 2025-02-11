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Суд в США викрив сбербанк рф на співпраці з «днр»

Суд в США викрив сбербанк рф на співпраці з «днр»

Минулого тижня Окружний апеляційний суд Мангеттена (США) дозволив судове переслідування найбільшої фінансової установи рф – сбербанку – сім’єю американця Шансмана, який загинув у катастрофі літака Malaysia Airlines на Донбасі 2014 року. Позов було подано ще у квітні 2019 року.

А в лютому цього року суд встановив, що сбербанк проводив грошові перекази бойовикам «днр» і таким чином може вважатися «поплічником терористів».

росія всіляко намагалась уникнути переслідування. На початку 2020 року уряд рф придбав контрольний пакет акцій сбербанку. Саме це й дозволило йому наполягати в американському суді, що будучи державною організацією або агентом, він, мовляв, є непідсудним в юрисдикціях інших країн.

сбербанк також вказував, що американський Закон про боротьбу з тероризмом (FSIA) забезпечує імунітет, незалежно від того, коли банк перейшов під контроль держави. Але суддя Джозеф Б’янко вказав, що FSIA повною мірою регулює подібні питання в цивільних справах (зокрема й «Шансмани проти сбербанку») і його положення не були скасовані антитерористичним законом.

Джерело: https://t.me/spravdi/44936

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