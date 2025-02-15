Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця»

14 лютого 2025 року ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».

Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, 17.01.2025 народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3048

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