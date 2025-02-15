Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 74

Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця»

Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця»

14 лютого 2025 року ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».

Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, 17.01.2025 народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3048

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців "Вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України
Сегодня 10:32    8
Относительно удара по ЧАЭС
Сегодня 10:18    31
СБУ затримала 6-х поплічників рф, які під виглядом громадських активістів закликали до держперевороту в Україні
Сегодня 10:05    43
“Богдана” карає окупантів ― бойова робота воїнів ГУР з українською САУ на фронті
Сегодня 09:28    52
Збито 33 ворожих БПЛА, 37 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:17    58
Переговоры по прекращению войны рф против Украины должны проходить при присутствии Украины - ОБСЕ
Сегодня 08:52    67
Брехня: «Україна поховала «мінські угоди» з врегулювання внутрішнього конфлікту і реінтеграції Донбасу»
Сегодня 08:41    88
Примусова мобілізація в окупації ― це спосіб “чистки” росією захоплених територій України, ― Андрій Черняк
Сегодня 08:37    88
Приватні компанії з Китаю почали «освоювати» окуповані райони України
Сегодня 08:23    113
Мільйонні зловживання під час закупівлі зерна: справу направлено до суду
Сегодня 08:19    84
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 