Сегодня 08:41
Суд у Миргороді виніс вирок жінці за перешкоджання мобілізації через Telegram

Суд у Миргороді виніс вирок жінці за перешкоджання мобілізації через Telegram

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області визнав жінку винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану. Їй призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Відповідний вирок суд ухвалив 19 червня 2025 року, стало відомо з ресурсу "Опендатабот".

Що вирішив суд стосовно жінки, яка перешкоджала мобілізації?

Як встановили під час розгляду справи, у 2024 році жінка публікувала в одному з телеграм-чатів дані про час і місця проведення мобілізаційних заходів у Миргороді.

Зокрема, вона повідомляла про роботу територіальних центрів комплектування поблизу залізничної станції, а також про пересування службового транспорту.

Слідство вважає, що такі дії допомагали військовозобов'язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та знижували ефективність мобілізації. У суді наголосили, що це створювало загрозу для виконання завдань із комплектування ЗСУ в особливий період.

У суді жінка повністю визнала провину та уклала угоду зі стороною обвинувачення. Серед пом'якшувальних обставин суд врахував щире каяття, співпрацю зі слідством і наявність неповнолітньої дитини.

Водночас обтяжувальною обставиною назвали вчинення злочину під час воєнного стану.

Суд також постановив конфіскувати мобільний телефон, з якого поширювали інформацію. Крім того, засуджену зобов'язали сплатити 2 000 гривень процесуальних витрат.

Вирок міг бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Читайте ещё:

Це працює: як відновити ресурс за шістьма кроками (ВІДЕО)
Сегодня 09:22    63
Окупанти помилилися й потрапили в полон: гвардієць розповів про курйозний випадок
Сегодня 08:48    97
Харківщина 30 березня
Сегодня 08:44    85
Збито/подавлено 150 ворожих БПЛА
Сегодня 08:39    94
Поточна ситуація у світі - невдоволення, вибачення, запевнення
Сегодня 08:30    107
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 08:15    83
В Запорожье суд выселил Национальный союз художников с чердака коммунального здания
Сегодня 08:11    80
FPV-дрон - это революционное оружие - Армия обороны Израиля
Сегодня 08:08    84
Оперативна інформація станом на 08:00 30.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    110
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 07:59    77
