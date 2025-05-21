Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди

За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор САП за участю детективів НАБУ повідомив судді у відставці (на цей час) про підозру в підбуренні особи надати неправомірну вигоду, а також у підготовці до надання неправомірної вигоди судді одного з місцевих адміністративних судів за ухвалення судового рішення на користь цієї особи.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя (на день повідомлення про підозру – суддя у відставці) запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

За вирішення цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за його звернення до негайного виконання.

На сьогодні дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2963

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