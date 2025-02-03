Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 84

Судитимуть злочинну групу, яку #ДБР викрила на вирубці 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику

Судитимуть злочинну групу, яку #ДБР викрила на вирубці 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції завершили розслідування щодо в. о. директора ДП «Північна Пуща» та його спільника.

Голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП «Північна Пуща», яке належить до Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. До реалізації умислу він залучив правоохоронців та трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

Загальна сума збитків внаслідок незаконної порубки деревини становить понад 59 млн грн.

Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5213

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російські тварини вбивають тварин
Сегодня 10:46    97
Про вибори: як? коли? нащо?
Сегодня 10:34    98
2 лютого 1901 року народився Валерʼян Підмогильний – видатний українець, якого вбив радянський режим
Сегодня 10:08    83
ДБР встановило, що у Божковській колонії №16 діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених
Сегодня 09:32    108
СБУ затримала інформаторку фсб, яка «зливала» позиції ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира
Сегодня 08:56    108
За матеріалами ДБР судитимуть трьох посадовців з Буковини, які покривали контрабанду електронних цигарок
Сегодня 08:36    96
Чехия помогает снарядами
Сегодня 08:26    107
4000 днів війни…
Сегодня 08:10    127
УСПП Кінаха програв суд Кабміну щодо приміщень у будинку на Хрещатику
Сегодня 08:05    95
Втрати російських окупаційних військ в Україні за місяць: "відмінусувати" допомагають свої
Сегодня 08:00    103
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 