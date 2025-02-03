Судитимуть злочинну групу, яку #ДБР викрила на вирубці 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції завершили розслідування щодо в. о. директора ДП «Північна Пуща» та його спільника.

Голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП «Північна Пуща», яке належить до Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. До реалізації умислу він залучив правоохоронців та трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

Загальна сума збитків внаслідок незаконної порубки деревини становить понад 59 млн грн.

Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5213

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