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ТОП NEWS від ДБР

ТОП NEWS від ДБР

Завершується ще один тиждень кропіткої роботи ДБР з виявлення та попередження правопорушень, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у ТОП NEWS ви дізнаєтеся:

1. Присягнув ворогу у 2014 та став російським штурмовиком в 2022. На скільки суд може засудити спійманого зрадника (https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-kolishnogo-ukrainskogo-vijskovogo-yakij-zradiv-ta-pishov-voyuvati-proti-svoei-batkivshhini)

2. Сім тисяч євро і ти в Європі. Як дезертир організував канал незаконного виїзду з України (https://dbr.gov.ua/news/dbr-blokuvalo-nezakonnij-kanal-viizdu-do-krain-evropi-organizovanij-dezertirom)

3. Мільйонні збитки бюджету та величезна шкода довкіллю. За що судитимуть чиновників на Хмельниччині (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-pered-sudom-postane-kerivnik-pivdenno-zahidnogo-upravlinnya-lisgospu-ta-jogo-spilniki-za-nezakonni-porubki-na-6-5-mln-grn)

Детальніше дивіться у відео

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5212

Новости портала «Весь Харьков»

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