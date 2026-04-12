Сегодня 09:40
Трамп опублікував графічне відео вбивства жінки молотком, фокусуючи увагу на нелегальних мігрантах

Президент США Дональд Трамп опублікував нередаговане, графічне відео, де нападник забиває молотком жінку по обличчю. Він заявив, що напад скоїв нелегальний мігрант та приписав відповідальність за смерть жертви Джо Байдену та демократам.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Опубліковане відео показує запис камери спостереження на заправці, де чоловік молотком лупцює машину. Коли із приміщення виходить жінка дізнатися, що відбувається, він нападає на неї й лупцює її молотком по голові, навіть коли постраждала вже лежить на землі, не рухаючись.

«Нелегальний злочинець-іноземець з Гаїті, якого впустили до нашої країни НАЙГІРШИЙ президент в історії, корумпований Джо Байден, та радикальні демократи в Конгресі, щойно забив невинну жінку до смерті молотком на заправці у Флориді. Відео її жорстокого вбивства — одне з найжорстокіших речей, які ви коли-небудь побачите», — написав Трамп.

Видання Fort Myers News-Press повідомляло, що підозрюваний у вбивстві є безхатьком. Він намагався зняти готівку з банкомата на заправці, а коли йому це не вдалося, вимагав від продавця дати йому гроші. Наступного дня він атакував продавчиню, іммігрантку з Бангладеша, молотком.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що нападник — це нелегальний мігрант з Гаїті Ролберт Хоахін, якого вже затримали за допомогою ICE.

Як заявляється, він вперше в'їхав до США у серпні 2022 року і того ж року суддя видав наказ про його видворення. Трамп нагадав, що адміністрація Байдена надала всім гаїтянам «тимчасовий захисний статус», який його адміністрація намагається скасувати.

«Цього одного вбивства має бути достатньо, щоб ці радикальні судді ПРИПИНИЛИ перешкоджати імміграційній політиці моєї адміністрації та дозволили нам РАЗ І НАЗАВЖДИ ПРИПИНИТИ ЦЕ ШАХРАЙСТВО», — написав він.

Трамп закликав «помолитися за родину цієї невинної жінки» та пообіцяв забезпечити «швидке та суворе правосуддя» у цій справі.

«Я не рекомендую вам дивитися ці кадри, бо вони такі жахливі, але вважав за необхідне опублікувати їх, щоб люди могли побачити, що захищають демократи… Глядачам рекомендується дивитися на розсуд, не для дітей!» — написав він у самому кінці свого повідомлення.

Джерело: hromadske.ua

