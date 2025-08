Примечательно, что слово "команда" переведено как gang ( банда, шайка), что прекрасно передает суть происходящего в повести А. Гайдара. ̶Д̶а̶ж̶е̶ ̶в̶ ̶ч̶е̶р̶н̶ы̶е̶ ̶г̶о̶д̶ы̶ ̶н̶е̶м̶е̶ц̶к̶о̶й̶ ̶о̶к̶к̶у̶п̶а̶ц̶и̶и̶,̶ ̶т̶и̶м̶у̶р̶о̶в̶ц̶ы̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶л̶и̶ ̶р̶и̶с̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶к̶р̶а̶с̶н̶ы̶е̶ ̶з̶в̶ё̶з̶д̶ы̶ ̶н̶а̶ ̶в̶о̶р̶о̶т̶а̶х̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶с̶т̶о̶в̶.̶.̶.̶

● Calibri-gate. В 2017 году дочь премьер-министра Пакистана оказалась в центре коррупционного скандала после того, как представила документы, предположительно составленные в 2006 году. Документы были составлены с использованием шрифта Calibri, который не был широко распространен до 2007 года. До этого Calibri был доступен лишь в бета-версиях Office 2007, которые не были широко доступны общественности. В 2018 году Наваз Шариф, его дочь Мариам и зять Мухаммад Сафдар были признаны виновными в коррупции.

● В 1999 году банду воров заставили отбывать общественные работы на дороге в Ротереме, Англия. Следующей весной нарциссы, которые начали цвести, сложились в слова грубых слова «shag» и «bollocks». «Shag» - эвфемизм обсценного слова (The spy who shagged me) и «bollocks» - тоже преимущественно матерное слово ('testicles' изначально)

● В Сан-Франциско 1980-х годов несколько банд вандалов были наняты, чтобы кромсать сиденья поездов, чтобы обеспечить ремонтным бригадам больше работы. Ткань сидений была разрезана по определенным заранее шаблонам, чтобы ремонтная компания знала, кому именно платить.

