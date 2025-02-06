Трибунал для путіна буде створений в квітні 2025-го на базі Ради Європи, - джерело «Європейської правди»

В Брюсселі 3-4 лютого відбулась 13-ї зустріч групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив один з європейських посадовців, який брав участь у засіданні групи.

За словами посадовця, спецтрибунал з покарання злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи, про що оголосять під час останнього, 14-го, засідання групи держав (Core Group) зі створення спецтрибуналу у 2025 році.

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"Когда россия решила ввести свои танки в Украину, нарушив Устав ООН, она совершила одно из самых серьезных нарушений: преступление агрессии. Теперь грядет правосудие - правосудие для Украины.

Мы заложили правовые основы для Специального трибунала. Не может быть справедливости без компенсации. россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию – и она должна заплатить. Мы сделали первый шаг к созданию Комиссии по рассмотрению претензий с участием ЕС. Этот новый орган будет рассматривать претензии, внесенные в Реестр ущерба."

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Джерело: https://t.me/vekha/104590

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