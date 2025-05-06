Тримання під вартою та 18 млн грн застави: ВАКС змінив запобіжний захід колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України
05 травня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України, підозрюваному у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України).
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 18 млн грн застави. Також на особу покладені відповідні процесуальні обов’язки.
▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3174