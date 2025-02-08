Юрий Борисов освобождён от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос»
Источники в росСМИ утверждают, что это связано с абсолютным провалом в вопросе производства и постановки на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» , который должен был заменить устаревшего «Воеводу» (Сатану).
"Прилетело" и за обман с комплексом «Орешник».
В 80-е годы данный комплекс наводил ужас на Западную Европу и за счет «Пионеров» Советский Союз держал под ядерным прицелом все стратегически важные объекты, расположенные в капиталистических странах.
Но уже в конце 80 годов США стали поставлять в Европу новые комплексы ПВО Patriot, которые были способны сбивать «SS 20», а впоследствии договоренностей разоружения между СССР и США по ракетам средней дальности, «Пионер» попал под полное уничтожение.
После развала СССР осталось несколько готовых узлов ракеты средней дальности, из которых и был собран «Орешник».
Джерело: https://t.me/c/1226880919/50057