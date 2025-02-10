В Германии начали расследование против Романа Абрамовича

Арестованы автомобили, проведен обыск на вилле, пишет Spiegel. По данным журнала, генпрокуратура федеральной земли Гессен ведет расследование против 58-летнего российского олигарха по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле. В городке Оберзульм на юге Германии наложен арест на четыре автомобиля класса люкс общей стоимостью несколько миллионов евро. Это два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón и Mercedes CLK GTR. Их больше нельзя продать, сдать в аренду или заложить.

Кроме того, следователи из Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению санкций несколько раз проводили обыск на вилле XIX века Leitenschlössl в Гармиш-Партенкирхене. Конфисковано несколько произведений искусства. Еще в 2005 году местный бургомистр говорил, что виллу купил Абрамович. Местные жители не раз видели его там. Сейчас недвижимостью владеет фирма Parados Limited из Люксембурга.

Следствие подозревает, что автомобилями и виллой владеет Абрамович. Он не уведомил об этом власти ФРГ, тем самым нарушив закон. Адвокат олигарха заявил, что тот не является конечным владельцем ни виллы, ни автомобилей. Как пишет Spiegel, если Абрамовича признают виновным, ему грозит в Германии заключение сроком до одного года или штраф.

Джерело: https://www.facebook.com/dw.russian

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