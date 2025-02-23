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В Германии задержали россиянина за подготовку теракта в посольстве Израиля

В Германии задержали россиянина за подготовку теракта в посольстве Израиля

В Германии, в федеральной земле Бранденбург на границе с Берлином, полиция задержала 18-летнего уроженца Чечни по подозрению в подготовке нападения на посольство Израиля. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

Ахмад И. был задержан в четверг днем сотрудниками федеральной полиции в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в Шёнефельде. На следующий день его отправили под стражу. По информации издания, Ахмад И. постоянно жил в Потсдаме и планировал улететь в Стамбул после того, как нападение не удалось. По данным следствия, у него было двое подельников, которые успели покинуть страну.

Правоохранители считают, что Ахмад И. исповедовал радикальный ислам и планировал присоединиться к террористической организации «Исламское государство». О планируемом нападении немецким властям стало известно от иностранных спецслужб. Представитель берлинской полиции Бенджамин Джендро заявил, что вероятность террористических атак будет особенно велика в воскресенье, когда должны состояться выборы в Бундестаг. «Вероятно, террористические организации и иностранные диктатуры снова попытаются дестабилизировать нашу демократию с помощью целенаправленных атак», — предостерег Джендро.

Джерело: nigroll.com

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