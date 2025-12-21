Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 52

В Херсоне на строительстве школьного укрытия обнаружили присвоение средств

В Херсоне на строительстве школьного укрытия обнаружили присвоение средств

В Херсоне правоохранители проверяют возможное присвоение бюджетных средств при строительстве противорадиационного укрытия для школы. Речь идет о более 5 миллионов гривен, уплаченных за работы, которые, по версии следствия, фактически не выполнялись.

"Следователи открыли уголовное производство по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

В апреле 2025 года Управление капитального строительства Херсонского городского совета и ООО "Мегаплан Фаст" составили договор. По этому договору подрядчик должен был построить противорадиационное укрытие на территории школы №41, завершить работы — до 31 августа 2025 года.

"Однако уже в мае представители компании подали акт выполненных работ, где отметили, что часть работ якобы выполнена", – отмечает издание со ссылкой на "Антикоррупционное измерение".

19 мая документ передали заказчику, а 21 мая Управление капитального строительства оплатило подрядчику 5,7 миллиона гривен

"Проверка на месте, инициированная заказчиком, показала, что работы фактически не выполнялись. Договор позже расторгли из-за срыва сроков, а укрытие так и не введено в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Финансирование осуществлялось за средства Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Суд разрешил следователям получить банковскую информацию о счете ООО "Мегаплан Фаст", через который проходили средства, чтобы отследить их движение.

Эти данные нужны для судебно-экономической и почерковедческой экспертиз, которые должны установить, кто принимал решение о перечислении денег, как они дальше использовались и были ли признаки фиктивных финансовых операций.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримки зарплат у росії перетворюються на масове явище: десятки тисяч родин залишаються без доходів
Сегодня 09:26    11
Фейкова допомога від ООН: на Сумщині шахраї ошукали жінок на 72 тис. грн
Сегодня 09:15    37
російська нафта накопичується в морі
Сегодня 09:08    47
Налицо новая тактика Сил обороны Украины: они решили запутать противника
Сегодня 09:03    52
«Фенікс» палить окупантів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:59    50
На територію Росії вивезли близько півсотні мешканців прикордонного села Грабовське на Сумщині
Сегодня 08:55    50
Харківщина 21 грудня
Сегодня 08:41    67
Збито/подавлено 75 ворожих БПЛА
Сегодня 08:38    54
“Подписываешь контракт – остаёшься. Не подписываешь — в штурмы”, – екіпажі кораблів чорноморського флоту рф списують в піхоту
Сегодня 08:36    64
Як "Приват" відреагував на неналежне обслуговання ветерана
Сегодня 08:29    67
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 