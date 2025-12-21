В Херсоне на строительстве школьного укрытия обнаружили присвоение средств

В Херсоне правоохранители проверяют возможное присвоение бюджетных средств при строительстве противорадиационного укрытия для школы. Речь идет о более 5 миллионов гривен, уплаченных за работы, которые, по версии следствия, фактически не выполнялись.

"Следователи открыли уголовное производство по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

В апреле 2025 года Управление капитального строительства Херсонского городского совета и ООО "Мегаплан Фаст" составили договор. По этому договору подрядчик должен был построить противорадиационное укрытие на территории школы №41, завершить работы — до 31 августа 2025 года.

"Однако уже в мае представители компании подали акт выполненных работ, где отметили, что часть работ якобы выполнена", – отмечает издание со ссылкой на "Антикоррупционное измерение".

19 мая документ передали заказчику, а 21 мая Управление капитального строительства оплатило подрядчику 5,7 миллиона гривен

"Проверка на месте, инициированная заказчиком, показала, что работы фактически не выполнялись. Договор позже расторгли из-за срыва сроков, а укрытие так и не введено в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Финансирование осуществлялось за средства Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Суд разрешил следователям получить банковскую информацию о счете ООО "Мегаплан Фаст", через который проходили средства, чтобы отследить их движение.

Эти данные нужны для судебно-экономической и почерковедческой экспертиз, которые должны установить, кто принимал решение о перечислении денег, как они дальше использовались и были ли признаки фиктивных финансовых операций.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»