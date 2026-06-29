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В Ираке началась масштабная антикоррупционная операция

В Ираке началась масштабная антикоррупционная операция

Иракские силовики задержали ряд политиков, депутатов и высокопоставленных чиновников в Багдаде. По данным Reuters, рейды прошли рано утром в воскресенье в «Зелёной зоне» — самом охраняемом районе столицы, где расположены парламент, посольства и офис премьер-министра.

Операция, как сообщают источники агентства, была начата по прямому распоряжению премьер-министра Али аль-Заиди после выдачи судебных ордеров. Официального заявления о задержаниях пока не было.

По версии источников, речь идёт о расследовании предполагаемых коррупционных сетей. Часть подозреваемых, как утверждается, успела скрыться, после чего власти закрыли въезды в «Зелёную зону» и начали расширенную поисковую операцию.

Для Ирака это может стать одним из самых громких антикоррупционных шагов последних лет: Заиди, пришедший к власти в мае, обещал бороться с укоренившейся коррупцией — одной из главных проблем иракской политики.

Reuters (https://www.reuters.com/world/iraq-arrests-politicians-government-officials-anti-corruption-crackdown-2026-06-28/?taid=6a40e8754ea26f00017bf8b3&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter)

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Хочу отметить важный для нас момент - Істребін.UA

Именно Али аль-Заиди 2 дня назад сделал заявление что хочет от ОПЕК добиться повышения квот на добычу нефти.

С текущих 4,1 млн баррелей добычи до войны, он хочет поднять добычу до 7 млн за три года и привлечь инвесторов в страну

Джерело: https://t.me/iran_news_ru/12979

Новости портала «Весь Харьков»

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