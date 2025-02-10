В Одесі побили матір загиблого військового: мер Труханов пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль

В Одесі 72-річна матір загиблого військовослужбовця заявила, що її жорстоко побили. Міська влада пообіцяла взяти інцидент під особистий контроль

Про інцидент повідомила у соцмережах директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

Вона розповіла, що жінка працює в одеській школі. Нещодавно вона звернулася до офісу організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування.

За словами постраждалої, працівниця офісу відмовилась пускати її, а після суперечки вдарили її в груди. Після того жінка впала, їй придавили груди коліном, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові.

"Людина втікала звідти настільки швидко, наскільки їй дозволяв вік, прийшла на роботу. Їй стало зле. Викликали швидку, лікарі якої передали до правоохоронців інформацію", - розповіла Буйневич.

За її словами, з того дня відбувається низка "просто неприпустимих речей". Зокрема, посадовиця почала отримувати повідомлення від буцімто тієї працівниці офісу, яка під виглядом благодійників просить телефон літньої жінки.

Як зазначає директорка міського департаменту освіти, ситуація набуває вигляду, ніби саме 72-річна жінка била працівницю офісу. Вона розповіла, що раніше мати загиблого військового перенесла інсульт.

Посадовиця звернулася до керівників міської організації партії та закликала припинити переслідування матері загиблого Героя, яка перебуває у критичному стані та на межі повторного інсульту.

Вона також розповіла, що матері військового регулярно телефонують та морально принижують. Сама директорка департаменту заявила про погрози з вимогами покарати працівницю школи.

"Я сьогодні морально вбита. Провела з нею вечір. Вислуховувала. Обіймала. Плакала. Але плакати має не вона. Не вона... Людина на межі повторного інсульту, вона при мені сьогодні (8 лютого — ред.) двічі ледь не втратила свідомість. Дайте їй спокій", - додала Буйневич.

Пізніше на інцидент відреагував міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він пообіцяв, що жінка отримає всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", - наголосив мер Одеси.

● Нещодавно письменниця та журналістка Вікторія Колтунова заявила, що представники ТЦК та СП побили її сина. Натомість в Одеському обласному ТЦК почали службову перевірку.

Джерело: espreso.tv

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