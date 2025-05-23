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В Іспанії досі шукають кілерів, які вбили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова — NV

В Іспанії досі шукають кілерів, які вбили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова — NV

У пресовій службі МЗС України журналістам розповіли, що українські дипломати перебувають у постійному контакті з поліцією Іспанії та тримають на контролі процес розслідування.

Нараз відомо, що нападників було двоє чи троє. Вони чекали на Портнова поблизу школи, до якої ходять його діти, і відкрили вогонь, щойно він повернувся до машини.

Три кулі влучили Портнову у голову, дві — у спину. Від отриманих поранень він помер на місці.

Нападники втекли з місця на мотоциклах.

За даними La Razon, наразі слідчі вважають основними мотивами вбивства Андрія Портнова борги, або політичні причини.

20 Minutos і ABC Madrid пишуть про "можливе зведення рахунків з боку організованої злочинності".

Джерело: https://t.me/znua_live/202551

Новости портала «Весь Харьков»

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