В Іспанії досі шукають кілерів, які вбили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова — NV
У пресовій службі МЗС України журналістам розповіли, що українські дипломати перебувають у постійному контакті з поліцією Іспанії та тримають на контролі процес розслідування.
Нараз відомо, що нападників було двоє чи троє. Вони чекали на Портнова поблизу школи, до якої ходять його діти, і відкрили вогонь, щойно він повернувся до машини.
Три кулі влучили Портнову у голову, дві — у спину. Від отриманих поранень він помер на місці.
Нападники втекли з місця на мотоциклах.
За даними La Razon, наразі слідчі вважають основними мотивами вбивства Андрія Портнова борги, або політичні причини.
20 Minutos і ABC Madrid пишуть про "можливе зведення рахунків з боку організованої злочинності".
Джерело: https://t.me/znua_live/202551