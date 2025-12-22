Кримінал
В Італії затримали майже 400 людей під час операції проти наркотрафіку

Італійська поліція заявила в суботу, що затримала 384 особи та вилучила 1,4 тонни наркотиків під час масштабної операції проти наркотрафіку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Правоохоронці провели розслідування щодо 655 осіб, у тому числі 39 неповнолітніх, та конфіскували 35 кг кокаїну і понад 40 одиниць вогнепальної зброї.

Операція, яка завершилася в п'ятницю в декількох регіонах, призвела до тимчасового закриття п'яти магазинів з продажу канабісу в трьох містах після 312 перевірок.

Під час перевірок поліція заявила, що вилучила 296 кг продуктів з конопель, які за результатами попередніх тестів виявилися незаконними наркотиками.

У червні Італія затвердила указ про безпеку, який забороняє так звану "легальну" коноплю і забороняє торгівлю "легкою коноплею" або коноплею, яка, на відміну від марихуани, не має психоактивних ефектів.

Джерело: eurointegration.com.ua

