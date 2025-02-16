В Україні 22-річного спритника засуджено за зухвале інтернет-шахрайство
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Ківерці винуватим у вчиненні шахрайств та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі.
Доведено, що у 2021 році молодик створив у соціальній мережі «Instagram» сторінку та розміщував на ній оголошення про розіграші цінних призів, яких у реальності не існувало.
Лотами були подарункові бокси із товарами, мобільні телефони марки «Apple iPhone», значні суми грошових коштів і навіть автомобіль та тепловізор.
Аби отримати бажаний виграш, потерпілі, серед яких були військовослужбовці ЗСУ, перераховували «комісію» на вказану в оголошенні банківську карту.
Із серпня 2022 по листопад 2023 року чоловік, ошукуючи довірливих громадян, заволодів коштами на суму понад 530 тисяч гривень.
Джерело: magnolia-tv.com