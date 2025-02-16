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В Україні 22-річного спритника засуджено за зухвале інтернет-шахрайство

В Україні 22-річного спритника засуджено за зухвале інтернет-шахрайство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Ківерці винуватим у вчиненні шахрайств та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі.

Доведено, що у 2021 році молодик створив у соціальній мережі «Instagram» сторінку та розміщував на ній оголошення про розіграші цінних призів, яких у реальності не існувало.

Лотами були подарункові бокси із товарами, мобільні телефони марки «Apple iPhone», значні суми грошових коштів і навіть автомобіль та тепловізор.

Аби отримати бажаний виграш, потерпілі, серед яких були військовослужбовці ЗСУ, перераховували «комісію» на вказану в оголошенні банківську карту.

Із серпня 2022 по листопад 2023 року чоловік, ошукуючи довірливих громадян, заволодів коштами на суму понад 530 тисяч гривень.

Джерело: magnolia-tv.com

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