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В Україні судили працівницю банку, яка привласнила майже пів мільйона гривень

В Україні судили працівницю банку, яка привласнила майже пів мільйона гривень

У Радивилові винесли вирок працівниці Ощадбанку, яка привласнила кошти клієнтів.

Як зазначається у рішенні суду, обвинувачена, Наталія Чучман, перебуваючи на посаді економістки, з 26 грудня 2016 року по 26 жовтня 2017 року, входила до автоматизованої банківської системи «Барс-Millennium» та несанкціоновано, без відома власників банківських рахунків вносила зміни в інформацію, а саме: безпідставно відкривала карткові рахунки та перевипускала банківські платіжні картки, до яких вносила завідомо неправдиву інформацію.

Таким чином клієнтам банку була нанесена шкода на 468 700 грн.

Згодом жінка перевела майже 365 тис грн у готівку.

Жінку затримали в місті Карчев (Польща) 27 серпня 2024 року.

25 лютого 2025 року обвинувачену передали Україні, а 27 лютого її взяли під варту, 20 квітня 2025 року суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт.

У суді обвинувачена підтвердила, що випускала картки без згоди клієнтів після закінчення дії депозитних рахунків клієнтів. Викрадені грошові кошти вона витратила на власні потреби.

У вчиненому жінка щиро розкаюється, завдані збитки вона відшкодувала повністю. Просила суд суворо її не карати.

Відтак, суддя Валентина Троцюк визнала обвинуваену винною за такими статтями: ч.3 ст.362, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України та призначила їй 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки, без конфіскації майна, також жінці заборонили протягом двох років обіймати посади в банках та фінустановах.

Джерело: rivne.media

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