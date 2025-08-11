Кримінал
В Україні викрили 31 шахрайський кол-центр

На Дніпропетровщині правоохоронці за процесуального керівництва обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 31 шахрайського кол-центру, що діяли у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Частина з них працювала під виглядом брокерських компаній та фіктивних фінансових платформ, залучаючи громадян до інвестицій у криптовалюту та обіцяючи прибутки від біржової торгівлі. Інші учасники представлялися працівниками банків чи державних установ, виманювали конфіденційні дані та знімали кошти з рахунків потерпілих. Отримані незаконним шляхом гроші переказувалися на підставні рахунки і картки, після чого обготівковувалися через довірених осіб.

Серед постраждалих - громадяни України, зокрема військовослужбовці, а також іноземці. Під час обшуків вилучено понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, підроблені документи та інші докази. Прокурори готують клопотання про арешт майна.

Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України триває, встановлюються всі причетні особи та ідентифікуються потерпілі.

Джерело: weukraine.tv

