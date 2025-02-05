В Україні вперше позбавили прав водія через порушення правил військового обліку

В Україні зафіксовано перший випадок, коли громадянина обмежили у праві керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Станом на зараз в судах зареєстрована щонайменше 41 справа, пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє сервіс моніторингу «Опендатабот».

Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад – однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

«ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами – адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова – тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах», – коментує адвокатка Валентина Слободянюк.

Втім наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку – допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Адвокатка зауважує, що обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для наших громадян. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах. Зазначимо, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені – у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Це може бути пов’язано з планами законодавців закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді та готується до другого читання.

Агентство Телевидения Новости