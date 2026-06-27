Вагонні оборудки на 48 мільйонів гривень: підозру отримав директор філії УЗ

Прокуратура повідомила про підозру директору філії АТ "Укрзалізниця": маніпулюючи умовами аукціону, він забезпечив вигідні умови для окремих приватних компаній, а сама державна компанія відповідно недоотримала 48 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними УП у правоохоронних органах, під підозрою – очільник філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" Ігор Трибіс.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

У травні-серпні 2025 року підозрюваний організував проведення 184 аукціонів з надання в користування вантажних напіввагонів через систему "Прозорро.Продажі".

За даними слідства, замість передбачених внутрішніми правилами "англійських" аукціонів на підвищення ціни використовувалися так звані "голландські" аукціони, де ціна поступово знижується.

"Слідство встановило, що на той момент попит на напіввагони не зменшувався, а навпаки зростав. Тобто економічних підстав для зниження вартості користування рухомим складом не було", – говориться у повідомленні.

"Попри це, послуги реалізовувалися за значно нижчими цінами, що дозволило окремим суб'єктам господарювання користуватися майном державного товариства на невигідних для нього умовах", – стверджує прокуратура.

За результатами розслідування наразі встановлено збитки на суму понад 48 млн грн. Підозру вручено за 184 епізодами протиправної діяльності.

Дії посадовця кваліфіковано як заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Прокуратура також ініціювала застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Служби безпеки України. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до реалізації цієї схеми.

Джерело: epravda.com.ua

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