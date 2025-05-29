ВАКС оголосив вирок у справі щодо розтрати понад 17 га цінної землі на Вінниччині

27 травня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області та колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства, яке входить до складу Національної академії аграрних наук України.

Вироком суду колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, проте звільнено від покарання на підставі ч. 1 ст. 49 КПК України.

Разом із тим суд визнав особу винуватою за ч. 5 ст. 191 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки, з конфіскацією майна.

Кримінальне провадження щодо колишнього виконувача обов’язків директора державного підприємства суд закрив на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Також суд задовольнив цивільний позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11 597 260,96 грн. Крім того, суд прийняв рішення про конфіскацію земельних ділянок, які було протиправно передано у приватну власність.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як уже повідомлялось, у ході досудового розслідування встановлено, що з лютого 2016 року по вересень 2017 року вказані особи, діючи в інтересах третіх осіб, вчинили ряд дій та ухвалили низку рішень, у результаті яких 10 земельних ділянок, сформованих за рахунок особливо цінної землі державного підприємства, загальною площею 17,1172 га було протиправно передано у приватну власність.

При цьому директор держтовариства видав ряд завідомо неправдивих офіційних документів, у тому числі про те, що вказані земельні ділянки не використовуються в дослідних та наукових цілях та не є дослідними полями, а також про те, що особи, в інтересах яких вчинялась розтрата, є працівниками вищезазначеного держтовариства, що не відповідало дійсності.

Як наслідок, до приватної власності протиправно перейшло понад 17 га цінної землі, що завдало державі майже 11,6 млн гривень збитків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою приховання факту вчинення кримінального правопорушення начальник Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області у жовтні 2017 року видав завідомо неправдивий офіційний документ про припинення права постійного користування землею за державним підприємством.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2980

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