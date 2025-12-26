Вбив односельця через ревнощі: 13 років ув’язнення отримав мешканець Харківщини

До 13 років ув’язнення засуджено мешканця Харківщини, який убив односельця і викинув тіло на сміттєзвалище.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У грудні 2020 року до правоохоронців надійшла заява від мешканки селища Золочів Богодухівського району про те, що її 28-річний син зник і не виходить на зв’язок.

Завдяки проведеній роботі слідчих та прокурорів було встановлено, що до його зникнення причетний колишній чоловік співмешканки потерпілого.

На ґрунті ревнощів він вирішив вчинити розправу над «конкурентом». Зловмисник зателефонував новому обранцю жінки й домовився з ним про розмову.

Під час особистої зустрічі він ударив односельця палицею по голові та тілу, від чого той упав на землю.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Надалі засуджений переніс тіло вбитого до своєї автівки та вивіз його на місцеве сміттєзвалище. Він заховав труп, після чого — поїхав з місця.

Правоохоронці затримали нападника у січні 2021 року, з того часу він перебував під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області чоловіка визнано винним у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком Котелевського районного суду Полтавської області його засуджено до 13 років позбавлення волі.

Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку.

