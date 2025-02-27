Відібрав у жінці телефон та втік: у Харкові затримали грабіжника

26 лютого, вдень, близько 14-ї години, під час патрулювання Холодногірського району міста, патрульні отримали виклик про грабіж.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Заявниця повідомила, що незнайомий чоловік на вулиці Полтавський шлях відкритим шляхом заволодів мобільним телефоном, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Поліцейські передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання прилеглої території, на провулку Розторгуївському, патрульні помітили схожого за описом чоловіка та зупинили його для перевірки.

Поліцейські виявили у громадянина телефон, який, згодом, впізнала заявниця.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости